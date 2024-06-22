السبت 22 يونيو 2024
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رئيس جامعة بنها: فتح باب التقديم فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الدكتور ناصر الجيزاوى
الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، عن فتح باب التقديم فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البيئة وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية.

مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية

وقال “الجيزاوى” إن مبادرة المشروعات الخضراء تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية المختلفة وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ودعا رئيس الجامعة الباحثين بجامعة بنها والمجتمع المدني من أبناء محافظة القليوبية للمشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة المشروعات الخضراء الذكية وتقديم مشروعات بحثية تقدم حلولا مبتكرة لمختلف التحديات التى تواجه البيئة، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وغيرها من الأبحاث التى تسهم فى تخفيف آثار التغيرات المناخية.

المبادرة تستهدف تعزيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار

من جانبه، أشار الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعتبر من المبادرات المهمة التى تستهدف تعزيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات البيئية وتخفيف آثار التغيرات المناخية.
 كما افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة بكلية الطب البشرى الذى عقد بمركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها.

وخلال المؤتمر أشار رئيس الجامعة إلى أن كلية الطب بجامعة بنها تضم العديد من رموز الطب فى مصر ما جعلها أفضل الكليات في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية وفقا التصنيفات الدولية، مشيرا إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة تستثمر فى المعرفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الهدف الأساسي للخطة البحثية بجامعة بنها هو دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحل المشكلات القومية.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد العسال إلى أن المؤتمر ناقش آخر المستجدات في أمراض الباطنة والجديد في تشخيص وعلاج مختلف أمراض الجهاز الهضمى والكبد وأمراض الكلى.

ناصر الجيزاوى جامعة بنها المشروعات الخضراء المبادرة المبادرة التنمية المستدامة

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