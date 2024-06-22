السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "أزهر مطروح" يتفقد امتحانات الثانوية لمتابعة مستوى أسئلة الفيزياء

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

استأنف طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024، بمادة الفيزياء، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات مشددة.

 انتظام اللجان

وتفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجنة الحمام المشتركة، للتأكد من انتظام اللجان وتأمين مركز الأسئلة، موجها تعليماته بضرورة المحافظة على الهدوء والنظام في محيط اللجان، وتكثيف الجهود لتوفير وسائل الراحة كافة للطلاب، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الانضباط في تنظيم وإجراء الامتحانات.

مستوى الورقة الامتحانية

ومن جانبه تفقد فضيلة الشيخ عطيه سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، يرافقه  محمد العشري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة «الضبعة» المشتركة، واطمئن على مستوى الورقة الامتحانية ووضوحها من الطلاب، موجهًا الطلاب والطالبات بضرورة الاعتماد على النفس، والتعب في الاستذكار والدراسة، موضحا لهم أن الطموح والغاية العالية لا تتحقق إلا بالجد والاجتهاد والتفوق.

طلاب الشهادة الثانوية

جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الثانوية للقسم العلمي بلغ 183 طالبا وطالبة، موزعين على 4 لجان امتحانيه،  ب3 إدارات تعليمية.

وفي سياق آخر، كان قد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح، يرافقه فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة الأزهرية ومحمد العشري موفد قطاع المعاهد الأزهرية. 

التأمين الطبي

واطمأن المحافظ على توفير سبل الراحة للطلاب مع توافر لجنة  التامين الطبي، ومراوح تهوية باللجان حيث يؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح القسم الأدبي اليوم امتحان القرآن الكريم في إطار امتحانات نهاية العام الدراسي التى بدأت السبت أول يونيه حتى 15 يونيو. 

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