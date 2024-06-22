برلمانية: ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، التي أثبتت انتصار جيش مصر العظيم لإرادة المصريين.

ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر

وقالت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، إن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر ومهدت الطريق لاستقرار المجتمع في شتى المجالات، وكان لها دورها فى استعادة مصر دورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة فى تاريخ مصر.

استعادة دور وثقل مصر الإقليمي والدولي

وأضافت أن ثورة 30 يونيو ساهمت في استعادة دور وثقل مصر الإقليمي والدولي وخاصة الدور المصري في القارة الإفريقية، كما أن الدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس السيسى بكل كفاءة واقتدار حققت إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الثورة العظيم وضعت مصر على طريق الجمهورية الجديدة، وستظل محفورة في وجدان وقلوب المصريين.

وأكدت نيفين حمدي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو منقذ الدولة المصرية ومؤسس مصر الحديثة، خاصة في ظل الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، وأسهمت بشكل كبير في النهوض والحفاظ على قواعد الدولة، بعد أن تعرضت للمؤامرات التي أحبطتها ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أن ثورة 30 يونيو أدت للسعي لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تقوم على بناء الإنسان وبناء المؤسسات وفق منظومة قيمية تحث على تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت نائبة حماة الوطن: "علينا جميعًا أن نتذكر في تلك الذكري العظمية كم كانت ثورة الـ30 من يونيو بمثابة مفترق طرق في عمر بلادنا الغالية، فقد استطاع الشعب المصري العظيم أن يثور في وجه قوى الشر والظلام ومصنعي الشرور والخراب، وإنقاذ الدولة المصرية من على حافة الهاوية، فقد مر على الدولة المصرية عام يساوي في أحداثه ١٠٠ عام، فلم نلبث الخروج من أزمة حتى ندخل في الأخرى، إذ أننا لم نر سوى أجندات خاصة وخارجية يتم تنفيذها داخليًا من جانب أشخاص لا شأن لهم سوى بتكفير الرأي الآخر وإباحة الدماء وإقصاء لوجهات النظر المُغايرة بكل همجية ووحشية، مُستهدفين تفتيت اللُحمة الوطنية للمجتمع والأسرة المصرية".

وتابعت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "بفضل الله ثم إرادة المصريين وقواتنا المُسلحة وقياداتها الوطنية، وعلى رأسهم الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، تمكننا جميعًا من عبور تلك المرحلة المظلمة، وها نحن بفضل الله وسواعد أبناء الأمة نحتفل بالذكرى الحادية عشر لثورتنا المجيدة ونحن على أبواب الجمهورية الجديدة"، موجهة تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة هذه الذكرى الوطنية العظمية والفارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة.