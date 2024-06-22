تراجع سعر الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوياتها للأسبوع الثاني وسط توتر في الشرق الأوسط مع تزايد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام، واستقرار سعر صرف الدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بيع وشراء اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم السبت 22 يونيو 2024، حوالي 3582.25 جنيها للبيع و3571.05 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3135 جنيها للبيع و3125.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2687.25 جنيها للبيع و2678.05 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2090.00 جنيه للبيع 2083.25 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3284.25 جنيه للبيع 3284.25 جنيه للشراء.

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى، حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية نحو 2360.95دولار للأوقية وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2374.60 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة

سجل الجنيه عيار 21 اليوم السبت 22 يونيو في مصر نحو 3135 جنيها للبيع و3125 جنيهات للشراء.

اقرأ أيضا

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار وتكلفة المصنعية