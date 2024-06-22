السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمى يضرب المنطقة هذا الأسبوع

طقس حار
طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الخميس الماضي بدأ فصل الصيف فلكيًا وسيستمر لمدة 3 أشهر، وإن من أبرز التغيرات في فصل الصيف هو امتداد منخفض الهند الموسمي، ويكون هذا المنخفض مصحوبًا بكتل هوائية شديدة الحرارة تتسبب في زيادة نسب الرطوبة خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية"dmc"، أنه على مدار الأسبوع الجاري هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة بمعدل درجتين و3 درجات، وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، لتصل إلى 80% على القاهرة الكبرى، و90% على الأماكن السياحية المطلة على البحر المتوسط.

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى تصل لـ40 درجة مئوية مع منتصف الجاري، مشددة على أن الطقس شديد الحرارة ورطب فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والأماكن الساحلية هي الأعلى في نسب الرطوبة ولكنها الأقل في درجات الحرارة، ومحافظات الجنوب ستكون درجة الحرارة العظمى في فترة النهار 45 درجة مئوية، وهي الأقل في نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن فترات الليل تكون الأجواء خلالها مائلة للحرارة، محذرة من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الظهيرة، والمهم شرب قدر كبير من المياه والمرطبات والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

الاسبوع الجارى منخفض الهند الموسمي الأرصاد كتل هوائية شديدة الحرارة

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