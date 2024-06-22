السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. الهدوء يسيطر على لجان العربى بالدقى

أولياء الأمور أمام
أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

سادت لجان الثانوية العامة حالة من الهدوء في أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع، إذ يمتحن الطلاب مادة اللغة العربية التي يؤدونها على مدار 3 ساعات، بدأت من التاسعة صباحًا وتنتهي في الثانية عشرة.

وشهدت لجنة جمال عبدالناصر الثانوية للبنات، بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، والتي يؤدي بها طلاب الثانوية العامة قسمي العلمي والأدبي مادة اللغة العربية، انتشارًا كبيرًا لأولياء الأمور، الذين حرصوا على مؤازرة أبنائهم، طالبين لهم التوفيق والسداد.

وانطلقت، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، أولى المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة 2024، وسط تواجد أمني مكثّف لضبط وتسهيل دخول وخروج الطلاب، وتأمين محيط اللجان من الداخل والخارج.

وتصدرت السيدات المشهد، حيثُ افترشن الشوارع الجانبية المجاورة لمحيط لجنة امتحانات الثانوية العامة، في انتظار خروج الطلاب بعد انتهاء مادة اللغة العربية في الثانية عشرة.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

 

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