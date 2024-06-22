السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يعتزم تخفيف العمليات العسكرية فى قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك حسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضحت هيئة البث أن إسرائيل تستعد للإعلان قريبا عن هزيمة الذراع العسكرية لحماس، بعد انتهاء معركة رفح الفلسطينية.

قوات الاحتلال تواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

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