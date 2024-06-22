السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 حالات إعياء لطالبات بالثانوية العامة بالإسماعيلية أثناء امتحان اللغة العربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، إصابة 4 طالبات، صباح اليوم السبت، بحالة من الإعياء أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة 2024، عقب البدء في امتحان اللغة العربية التي انطلقت في تمام الساعة صباحا.

 

فيما انتقلت على الفور رجال الإسعاف إلى مساعدتهن وعمل الإسعافات الأولية اللازمة للطالبات.

 وقالت مصادر مطلعة إن الطالبات اللواتي أصبن في في الساعة الأولي من أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة الإسماعيلية الرسمية بنات بجوار ميدان فوكس، وهن "ج ع. م" 19سنة، حي السلام، انخفاض في الضغط وتوتر، "ش. ع.س" 19 سنة، الإرسال، صداع شديد، "ن. ا. ع"، 19سنة حي السلام، مغص كلوى، رفضت النقل، وإحالة حالة إعياء أخرى إلى المستشفى الجامعي.

 انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعون على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

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