السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ كفرالشيخ يتابع لجان الثانوية العامة ويطمئن على الطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، لجان «الثانوية العامة», للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت، فضلًا عن متابعة مستوى النظافة والإشغالات والمرافق والخدمات، وحركة المرور بالشوارع ومحيط لجان الثانوية العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ متابعة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن الدولة توفر كل الإمكانيات لإتمام الامتحانات، مع مراعاة ظروف الطلاب ذوى الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى محاولات للغش، لضمان مجهودات الطلاب المتفوقين، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية فى جميع أنحاء مصر.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم تجهيز 76 لجنة رئيسية لـ25 ألفًا و275 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير الامتحانات فى أجواء هادئة، بالإضافة إلى توفير الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.

ووجّه المحافظ بتكثيف حملات التعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، لافتًا إلى التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وطفايات الحريق بكل لجنة ومراجعتها.

وكلف باستمرار التنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية بالمحافظة ومنها «مديرية الأمن- الإدارة العامة للمرور- مديرية الشئون الصحية- ومرفق الإسعاف»، لتأمين لجان الامتحانات، وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، وتوفير سيارات الإسعاف، والأطقم الطبية باللجان، وذلك للتعامل مع أى طوارئ طوال فترة الامتحانات، وأيضًا المتابعة المستمرة من منظومة الكاميرات الذكية الموجودة بمديرية الأمن والإدارة العامة لمرور كفرالشيخ.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

 

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