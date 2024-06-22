السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة: اتخذنا جميع الإجراءات لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قال  أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنهم حرصوا هذا العام على اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الجيدة لنجاح موسم الثانوية العامة، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة امتحانات مركزية يتم التنسيق فيها بين كل الوزارات وعلى رأسها التربية والتعليم والداخلية والمحافظات.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ اليوم على هامش جولته التفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الأورمان شيراتون بحي الدقي ومدرسة الشهيد أحمد محمد سيد الإعدادية بنين بجوار مدرسة السعيدية بحي جنوب الجيزة، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية.

 اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات لنجاح موسم الثانوية العامة

وأضاف اللواء أحمد راشد، أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي أي شكاوي أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة وهناك متابعة على مدار اليوم حيث نحرص جيدا على أن يأخد كل طالب حقه بكل شفافية، مشيرا إلى أن هناك           87.264 ألف طالب وطالبة يؤدون هذا العام الامتحانات داخل 192 لجنة على مستوى المحافظة، وقد حرصنا على الإعداد الجيد لتلك اللجان وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بجانب الاهتمام بنظافة محيط اللجان، ومنع أى مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات لتوفير كل سبل الراحة للطلاب وتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وهناك أيضا استراحات لائقة للمراقبين ورؤساء اللجان للقيام بدورهم على أكمل وجه.

أحمد راشد محافظ الجيزة جميع الإجراءات الاستعدادات الجيدة موسم الثانوية العامة امتحانات مركزية وكالة أنباء الشرق الأوسط غرفة العمليات

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