السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنبى يستضيف الجونة فى افتتاح مباريات الجولة الـ27 بـ"دورى نايل"

إنبي تعادل في آخر
إنبي تعادل في آخر مبارياته مع الإسماعيلي

يستضيف إنبى فريق الجونة في السابعة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في افتتاح الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة  دوري نايل.

ويحتل إنبى، بقيادة سيد ياسين، المركز السابع في جدول دوري نايل برصيد 37 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثاني والعشرين، وحقق إنبي عشرة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 8 مباريات وسجل 31 هدفًا ودخلت مرماه 24 هدفًا.

مدرب إنبي يحذر لاعبيه من الجونة

وجمع إنبى 8 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والتعادل مع المصري والإسماعيلي والهزيمة أمام مودرن فيوتشر، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 40  والاقتراب من المربع الذهبي .

سيد ياسين حذر لاعبي إنبى من صعوبة مواجهة الجونة، الذي يجيد اللعب بطريقة دفاعية وسد كل الطرق لمرماه، وقام سيد ياسين بتدريب لاعبيه على تنوع أساليب اختراق الدفاع سواء من الجانبين أو العمق والاستفادة من الكرات الثابتة.

الجونة والعودة إلى الانتصارات

على الجانب الآخر، يحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من سبعة انتصارات وعشرة تعادلات وتسع هزائم، وسجل 27 هدفًا واهتزت شباكه 36 مرة.

وفشل الجونة في تحقيق الفوز خلال المباريات السبع الأخيرة وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي والهزيمة أمام الأهلي وفاركو وبيراميدز ومودرن فيوتشر، ويسعى لعودة للانتصارات أو الحصول على نقطة التعادل للبقاء بعيدًا عن صراع الهبوط.

علاء عبدالعال طالب لاعبيه بالعودة للانتصارات على حساب إنبى، وأكد لهم أن استمرار نزيف النقاط يهدد الفريق بدخول صراع الهبوط وإذا حدث ذلك لن تكون العواقب مأمونة.

يدير المباراة السيد شعبان ويساعده يوسف البساطي وكريم السعيد ومعهم حسني سلطان كحكم رابع، ومصطفى عثمان حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الجونة سيد ياسين علاء عبدالعال انبى

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