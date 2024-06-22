القبض على المتهمين بقتل شاب في نجع حمادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على المتهمين في قتل شاب بطلقات نارية خرطوش في منطقة الإصلاح مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة "ع.م، يبلغ من العمر 38 عامًا، مقيم في شارع التحرير مدينة نجع حمادي، ملقاة في الزراعات وبها إصابات طلقات خرطوش بمنطقة الإصلاح مركز نجع حمادي.

وبعد تكثيف التحريات برئاسة المقدم محمد إمبابي، رئيس مباحث مركز شرطة نجع حمادي، والرائد أحمد رضا، معاون أول مباحث المركز تبين أن مرتكبي الواقعة اثنين يعمل معهما المجني عليه هما "ش.ف، يبلغ من العمر 28 عامًا، وع.ص.ع، مقيمين في قرية بهجورة قاما بقتل شريكهما في العمل بعدة طلقات نارية خرطوش بسبب خلافات على فلوس موتوسيكل.

وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم واعترفا بارتكابهما الواقعة، فيما تحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.