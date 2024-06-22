السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بتوفير الراحة للطلاب

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، لجان الثانوية العامة؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية بلجنة "الشهيد الرائد محمد نجا سعد الثانوية بنات" و"الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين"، وذلك في أول أيام امتحانات المواد المُضافة للمجموع.

واطمأن محافظ مطروح على توفير سبل الراحة للطلاب وعدم وجود أى معوقات، حيث فتحت اللجان لاستقبال الطلاب في ميعادها المحدد  مع اتخاذ الإجراءات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتنبيه على الطلاب بالضوابط التى أقرتها الوزارة قبل دخول لجان الامتحان.

سير العملية الامتحانية
وقال اللواء خالد شعيب، إنه تم المرور والاطمئنان على سير العملية الامتحانية اليوم، حيث يؤدي ٢٢٥١ طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بمطروح بأقسامها الثلاثة امتحان مادة اللغة العربية  من خلال ١٤ لجنة على مستوى المحافظة، ومراكز توزيع أسئلة بعدد ٣ مراكز. 

وأوضح أنه تم توفير أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتوفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة مع التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية لتوفير كل سبل الراحة وتلافي أي ملاحظات ومنها توفير طبيب وسيارة بكل لجنة أمام كل لجنة وتأمين التيار الكهربائي والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الأرضية باللجان وكذلك توفير المياه وغيرها. 

وأشار إلى أنه تم الاطمئنان على  التأمين الشرطى والطبى والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة بكل لجنة، مؤكدًا أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات لضمان خروج الامتحانات بالمحافظة بالشكل اللائق؛ متمنيًا التوفيق والنجاح  لجميع الطلبة والطالبات. 

وشهد محيط لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح، انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتوفير الهدوء في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية اليوم السبت، ولمدة 3 ساعات.  

ووضعت مديرية أمن مطروح حواجز حديدية أمام اللجان لتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، وتسهيل مهمتهم حتى لا يؤثر الأمر على تركيزهم، فضلًا عن أنها تحول دون تكدس أولياء الأمور أمام أبواب اللجان.

محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة

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محافظ مطروح وكيل تعليم مطروح المواد المضافة للمجموع لجان الثانوية العامة مطروح

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