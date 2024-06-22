السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيرادات "أهل الكهف" دون التوقعات.. والأرقام مفاجأة

اهل الكهف
اهل الكهف

تذيل فيلم "أهل الكهف"، من بطولة النجم خالد النبوي وغادة عادل، قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري، محققًا إيرادات ضعيفة مقارنة بباقي الأفلام التي طرحت في نفس الموسم، حيث حقق فيلم أهل الكهف أمس الجمعة إيرادات قدرت بـ645 ألفًا و216 جنيهًا، ليأتى في المركز الرابع والأخير. 

قصة فيلم أهل الكهف 

ويتناول الفيلم قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

صنّاع وأبطال فيلم أهل الكهف 

فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، يصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم الحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.

إنكار 

من جهة أخرى، بدأ الفنان خالد النبوي تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد "إنكار"، المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا. 

ويجتمع الفنان خالد النبوي بصفة دورية مع المخرج أحمد خالد، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة. 

المسلسل ينتمي لفئة الأعمال الدرامية المبنية على أحداث مشوقة حول جريمة معينة، ويواصل السيناريست والكاتب هشام هلال كتابة حلقات العمل، حيث انتهى من كتابة ما يقرب من نصف حلقات المسلسل. 

ووقع اختيار المخرج أحمد خالد على النجمة يسرا اللوزي للقيام بدور البطولة النسائية، كما يشارك في بطولة العمل الفنان هاني عادل. 

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