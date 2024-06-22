لتعريف الشباب بدور قادة التصوف وأقطابهم.. "صحبة الصالحين" ندوة علمية بالطرق الصوفية

تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية، ندوة علمية بعنوان "صحبة الصالحين"، ويأتي ذلك في إطار الندوات العلمية والدينية التي تنظمها المشيخة العامة للطرق الصوفية لتعريف الشباب بدور قادة التصوف وأقطابهم الذين نشروا الاسلام الصحيح في جميع أنحاء العالم.

وتنتهج المشيخة العامة للطرق الصوفية نهج ديني علمي، حيث تسعي لنشر التصوف العلمي بين جميع الطرق الصوفية ومواجهة التصوف البدعي البعيد عن الكتاب والسنة، كما تعتمد الطرق الصوفية في خطتها العلمية والدينية علي عدد من كبار رجالات الدعوة الصوفية مثل الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور عمرو الورداني، والدكتور يسري جبر وغيرهم من العلماء الكبار.

عودة المجالس العلمية الصوفية

وكانت الطرق الصوفية قد كشفت عن عودة مجالسها العلمية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث من المنتظر أن يكون عنوان المجالس العلمية القادمة "آداب المريد"، وتهدف هذه المجالس إلى تعريف المريدين بالآداب والأخلاق التى يجب أن يتحلى بها السالك والذاكر فى طريق أهل الله.

وتقام المجالس العلمية الصوفية، تحت رعاية الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للصوفية، حيث تلقى دعم من كل شيوخ وعلماء التصوف الإسلامى.