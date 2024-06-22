أولياء الأمور يلجأون للمقاهي الشعبية في انتظار أبنائهم خلال امتحان اللغة العربية

لجأ عددٌ من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدرسة "أبو الهول القومية" بمحافظة الجيزة، إلى الجلوس داخل المقاهي الشعبية المجاورة للجنة المدرسة؛ هربًا من حرارة الجو المرتفعة.

امتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدة تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2024، بشأن ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم السبت 22 يونيو في أول أيام انطلاق امتحانات المواد الأساسية.

التعليمات والإرشادات

"الدستور" ترصد خلال السطور التالية، أهم التعليمات والإرشادات بشأن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024:

- تأكد من كتابة بياناتك كاملة وبطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان.

- تأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة ومن عدد صفحات كراسة الامتحان فهي مسئوليتك.

- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته.

- استخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الإجابة.

- ممنوع الكشط أو استخدام مزيل الكتابة.

- عند إجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف.

- في حال قيامك باختيار إجابة خطأ قم بعمل علامة × عليها بشكل واضح ثم قم بتظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها.

-اختر إجابة واحدة فقط لأنه عند اختيار اجابتين او اكثر تفقد درجة السؤال.

- تتم إجابة الأسئلة المقالية في ورقة الإجابة المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية وفي المكان المحدد لكل سؤال.

- لا يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية في كراسة الأسئلة.

- كن حريصا على تظليل إجابتك في نطاق دائرة الإجابة.

- في حال استلامك ورقة إجابة تالفة أو مطبوعة بشكل غير واضح قم بطلب ورقة إجابة جديدة من المشرف.

- تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع نفس الرقم في ورقة الإجابة.

وتستأنف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، غدا السبت، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية.

أولياء الأمور على المقاهي بامتحانات الثانوية العامة

أولياء الأمور على المقاهي بامتحانات الثانوية العامة