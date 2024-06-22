السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدحت صالح يجهز لحفل الأوبرا ويطرح أغنية سنجل جديدة

مدحت صالح
مدحت صالح

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان الكبير مدحت صالح، خاصة أنه يجهز فى الفترة الحالية لأكثر من حفل للقاء جمهوره ضمن موسم الصيف، إضافة إلى تجهيزاته لأغنية جديدة لطرحها على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنه يضع اللمسات النهائية لإصدار نسخة معدلة Remastered Version 2024 من ألبوم "استنى"، والذي تم إصداره لأول مرة سنة 2015، وتمت إعادة مكساج وماستر الألبوم.

نشاط فني.. مدحت صالح يجهز لحفل الأوبرا ويطرح أغنية سنجل جديدة

فى نفس السياق، يواصل مدحت التجهيزات والتحضيرات الخاصة للقاء جمهوره من خلال حفل غنائى ضخم يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو المقبل، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

ويرفع المسرح الكبير لافتة «كامل العدد» خاصة بعد أن نفدت تذاكر الحفل بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكترونى التابع لدار الأوبرا.

وانقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات: الأولى بقيمة 2000 جنيه، والثانية بمبلغ 1700 جنيه، والثالثة بمبلغ 1500 جنيه، والرابعة والأخيرة بقيمة 750 جنيهًا.

برنامج حفل مدحت صالح بالأوبرا 

ومن المقرر أن يقدم مدحت خلال الحفل نخبة من أشهر أعماله التي قدَّمها على مدار مشواره الفني المميز ويتفاعل معها الجمهور ومنها: "حبيبي يا عاشق" و"فوق الشوق" و"يتقال زي ما يتقال" و"الدنيا لو هتيجي" و"زي ما هي حبها" و"برمي السلام" و"كوكب تاني" و"حمايا العزيز" و"عيلة" و"حياة قلبي" و"واحشنا بجد" و"مجنونة بيا"، والعين وخداني وغيرها من الأغنيات.

آخر أعمال مدحت صالح 

جدير بالذكر أن مدحت صالح طرح مؤخرًا أغنية «شهم ابن شهم»، والتي قدمها على طريقة الديو مع الشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، والأغنية من كلمات وألحان خالد تاج، وميكس وماستر إسلام زكي وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

كما شارك فى الأوبريت الغنائي الوطني الجديد "يا روح الروح"، وهو من كلمات الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف وعلاء الزعبي والحان الفنان اللبناني سليم سلامة، فيما قام بتوزيعه موسيقيًا الفنان اللبناني طوني سابا، وشاركه فى الغناء من مصر المطربة غادة رجب وشقيقتها نيفين، ومن الأردن ديانا كرزون، وصفاء سلطان، وغادة عباسي، وهاني متواسي، وزين عوض، ومن تونس المطرب الكبير لطفي بوشناق، ومن فلسطين عمار حسن، وصابرين كمال، ومن لبنان معين شريف، وعلاء زلزلي.

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