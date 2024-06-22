السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المدارس ما بعد الإعدادية 2024 وبدائل الثانوي العام

طلاب
طلاب

لايزال الطلاب وأولياء أمورهم يهتمون بمعرفة المدارس ما بعد الإعدادية 2024 المتاحة غير الثانوية العامة حيث تتوافر اختيارات كثيرة من المدارس ما بعد الإعدادية 2024 نستعرضها لكم خلال هذا التقرير.

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المدارس ما بعد الإعدادية 2024

تتيح وزارة التربية والتعليم في مصر فرصا متنوعة لطلاب الشهادة الإعدادية لاختيار مسارات تعليمية مختلفة، منها المدارس ما بعد الإعدادية 2024 التي تقدم برامج تعليمية متخصصة في مجالات معينة والتي تشهد توفر العديد من هذه المدارس، منها:

1. مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
2. مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.
3. مدرسة الغزل والنسيج.
4. مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر.
5. مدرسة مبارك كول.
6. مدرسة إلكترو مصر.
7. مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام.
8. مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان.
9. مدرسة أحمد تعلب الفندقية.
10. مدارس البترول.
11. مدرسة التمريض العسكري للقوات المسلحة.
12. مدرسة التمريض العسكري للشرطة.
13. مدرسة البتروكيماويات.
14. المدرسة التجارية المتقدمة.
15. مدرسة الضبعة النووية.
16. مدرسة الطاقة الشمسية.
17. مدرسة غبور للسيارات.
18. مدرسة توشيبا العربي.
19. مدرسة السويدي الثانوي.
20. مدارس we للاتصالات.
21. مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.
22. مدرسة السكك الحديد والطرق.
23. مدرسة الذهب والمجوهرات.
24. مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.
25. مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.
26. مدرسة الأثاث بدمياط.
27. مدرسة الثانوي البحري.
28. مدارس التمريض العام.
29. المدارس العسكرية الرياضية.
30. مدرسة المتفوقين.
31. مدرسة الثانوي الجوى.
32. مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان.
33. مدرسة الثانوي البريطاني.
34. مدرسة البريد.
35. مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية.
36. مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

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وللطلاب الحاصلين على مجموع 170 درجة فيما فوق يتاح لهم خيارات من المدارس المتخصصة والمتميزة، مثل مدرسة الذكاء الاصطناعي، ومدارس الفنون، والمدارس الرياضية العسكرية، ومدرسة التمريض العام.

كما تشمل هذه المدارس التمريض العسكري، والمدرسة الجوية العسكرية، ومدرسة البتروكيماويات بالسويس، ومدرسة الميكاترونيات، والترسانة البحرية، ومدارس البريد. تقدم هذه المدارس برامج تعليمية متخصصة تهدف إلى تأهيل الطلاب في مجالات معينة وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم المهنية.

 

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