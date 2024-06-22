السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهشتها الكلاب.. فحص كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة شخص بـ6 أكتوبر

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

تواصل  الأجهزة الأمنية بالجيزة  فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بمدينة 6 أكتوبر.

نتيجة مناظرة الجثة

و كشفت مناظرة الجثة من خلال الجهات المختصة، تعفنها نتيجة مرور عدة أيام على الوفاة، بالإضافة إلى آثار نهش كلاب لها.

وفحص رجال المباحث  بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية الشاب، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد  بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، في منطقة خالية من المارة، بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شخص، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

كاميرات المراقبة جثة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة شبهة جنائية

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