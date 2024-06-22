"حياة كريمة" توزع أجهزة كهربائية لـ10 عرائس بالإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد جمال، منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، عن إقامة حفل توزيع أجهزة لـ10 عرائس من أبناء محافظة الإسماعيلية تحت عنوان «يدوم الفرح»، لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة.

وأضاف محمد جمال، منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، أن الحفل في الرابعة عصر اليوم السبت، بمركز شباب الشيخ زايد، بحضور العرائس وأسرهن لنشر الفرحة.

كما أشار محمد جمال إلى تكريم الزميل محمد مصباح، مراسل التليفزيون المصري والمنسق الإعلامي لحياة كريمة بالإسماعيلية، والذي وافته المنية قبل أيام إثر تعرضه لوعكة صحية وإجراء عملية جراحية دقيقة في مجمع الإسماعيلية الطبي.