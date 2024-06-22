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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الكنائس تحتفل بعيد العنصرة 2024

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد 23 يونيو 2024، بعيد العنصرة، الذي يسبق صوم الرسل الذي يحل في 24 يونيو 2024.

أساقفة الكنيسة القبطية يترأسون صلوات القداس الإلهي صباح الأحد

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية صلوات القداس الإلهي صباح الأحد، احتفالًا بعيد العنصرة المجيد، الذي يسبق صوم الرسل مباشرة ومن المقرر أن يترأسون مساء الأحد صلوات السجدة، والتي تقام مساءً.

أحد الأعياد السيدية الكبرى

وعيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس، هو أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يختتم باليوم الخمسين المقدس الذي يتبع عيد القيامة مباشرةً.

وتقام الصلوات في عيد العنصرة بالطقس الفرايحي كطقس الأعياد السنوية، ومن أبرز الألحان التي تقال في في عيد العنصرة، لحن "كيرياليسون" ولحن "يا كل الصفوف السمائيين".

عيد حلول الروح القدس والصعود

وعيد العنصرة وفقًا للأنبا بنيامين مطران المنوفية، هو عيد حلول الروح القدس، عيد الصعود وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى، وكان يرمز لعيد حلول الروح القدس، وكان يرمز له عيد الأسابيع أو عيد الحصاد، وأيضًا اليوبيل، عيد الخمسين.

وتابع الأنبا بنيامين مطران المنوفية أن فكرة اليوبيل أو الحرية كانت تُقدم ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، ولذلك نعمل القداس صباح يوم عيد حلول الروح القدس ونحتفل بعيد حلول الروح القدس، ثم من وقت الساعة التاسعة أي الساعة 3 بعد الظهر نبدأ صلاة السجدة وهي الذبيحة المسائية.

وأوضح أن حلول الروح القدس مرتبط بالفداء، الغفران ثم الحلول والفداء بدأ بالصليب، والمسيح مات على الصليب في الساعة التاسعة ثم دخل الأقداس، نعمل ثلاث سجدات 2 خارج الهيكل والثالثة في الهيكل، والهيكل يُشير إلى السماء، بمعنى أن الروح القدس أدخلنا إلى المقدسات، لذلك نبدأ خارج الهيكل ثم ندخل إلى الهيكل وارتبطت السجدة بالبخور علامة حلول الله في المكان.

يعتبر عيد الخمسين عيد مهم في التقويم العبري القديم يحتفل بنزول وحي ناموس موسى وقد أدخله المسيحيون ضِمن الأعياد المسيحية لإحياء ذكرى نزول الروح القدس على تلاميذ يسوع الإثني عشر حسب المعتقدات المسيحية.

يشير عيد الخمسين في الكنائس الشرقية إلى الخمسين يومًا بين عيد القيامة وحتى عيد العنصرة، لذا فيُطلق على الكتاب الذي يحتوي على النصوص الطقسية الخاصة بهذه الفترة كتاب الخمسين. كما يطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لا سيما في إنجلترا، حيث يكون يوم الإثنين التالي إجازة. ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أي خمسين يومًا). ويقع عيد الخمسين في اليوم العاشر من عيد الصعود.

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