السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعقار من 5 طوابق.. ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق مخزن فى وسط البلد

حريق مخزن في وسط
حريق مخزن في وسط البلد

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم، بندب الأدلة الجنائية في واقعة نشوب حريق داخل مخزن بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة وسط البلد، لفحص آثار الحريق وفحص أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 نتائج المعاينة

وتبين من معاينة فريق النيابة الذي انتقل للمعاينة أن الحريق شب داخل مخزن بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، وذلك دون وقوع أي إصابات.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بعقار مكون 5 طوابق في شارع شامبليون بوسط البلد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حريق

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