لإصابتها بتشنجات عصبية.. نقل طالبة ثانوية عامة لمستشفى كفرالشيخ

أُصيبت الطالبة "دينا.ح" بتشنجات عصبية أثناء أدائها امتحان مادة اللغة العربية بلجنة مدرسة "عزت الشافعي الثانوية" بكفرالشيخ، وتم نقلها عبر إحدى سيارات الإسعاف لمستشفى كفرالشيخ العام؛ لتلقي العلاج اللازم.

امتحانات الثانوية العامة

وسادت حالة من الهدوء داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ، حيث دخل الطلاب اللجان في هدوء وانتظام لأداء امتحان مادة اللغة العربية، وذلك وسط متابعة لحظية من غرفة العمليات التي شكلتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

واستأنفت امتحانات الثانوية العامة بتطهير وتعقيم 76 لجنة رئيسية بـ12 إدارة تعليمية بمحافظة كفرالشيخ، لأداء 25 ألفًا و144 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، أول امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع بالثانوية العامة، اليوم السبت، عقب أداء الطلاب الامتحانات للمواد غير المضافة قبل عيد الأضحى المبارك، بأداء امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.