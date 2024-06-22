السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لإصابتها بتشنجات عصبية.. نقل طالبة ثانوية عامة لمستشفى كفرالشيخ

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أُصيبت الطالبة "دينا.ح" بتشنجات عصبية أثناء أدائها امتحان مادة اللغة العربية بلجنة مدرسة "عزت الشافعي الثانوية" بكفرالشيخ، وتم نقلها عبر إحدى سيارات الإسعاف لمستشفى كفرالشيخ العام؛ لتلقي العلاج اللازم.

امتحانات الثانوية العامة

وسادت حالة من الهدوء داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ، حيث دخل الطلاب اللجان في هدوء وانتظام لأداء امتحان مادة اللغة العربية، وذلك وسط متابعة لحظية من غرفة العمليات التي شكلتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

واستأنفت امتحانات الثانوية العامة بتطهير وتعقيم 76 لجنة رئيسية بـ12 إدارة تعليمية بمحافظة كفرالشيخ، لأداء 25 ألفًا و144 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، أول امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع بالثانوية العامة، اليوم السبت، عقب أداء الطلاب الامتحانات للمواد غير المضافة قبل عيد الأضحى المبارك، بأداء امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

txt

محافظ القاهرة: امتحانات الثانوية بالمحافظة بدأت بموعدها دون شكاوى وتشديد على تطبيق الضوابط

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة اللغة العربية وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تطهير 76 لجنة رئيسية قبل استئناف امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: مصيف بلطيم استقبل مليون زائر خلال الأسبوع الماضى

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبرى الهويس بقرية إبشان

الافتتاح قريبًا.. انتهاء 97% من أعمال ترميم مسجد أبوغنام الأثرى بكفرالشيخ

"شباب ورياضة كفر الشيخ": قدمنا خدمات لأكثر من مليون مستفيد فى مبادرة "العيد أحلى"

ذبح 360 أضحية بمجازر كفر الشيخ في ثالث أيام العيد

الأحد.. أُسرة أبو العينين شعيشع تُحيي الذكرى الـ 13 لرحيله بمسقط رأسه بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. اعرف التفاصيل

المحكمة تلزم صالح جمعة بدفع 3 ملايين جنيه إلى طليقته

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس