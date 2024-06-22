"اللعب مع العيال" يحتفظ بالمركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر

حقق فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام أمس الجمعة، إيرادات بلغت 2 مليون و46 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة حاليًا وذلك بعد فيلم "ولاد رزق" الذي تصدر قائمة أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

قصة فيلم "اللعب مع العيال"

تدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام) الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم، شخصية "علام" وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

أبطال فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وكان محمد إمام روج لأجدد أعماله السينمائية، فيلم "اللعب مع العيال"، الذي انطلق عرضه لينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024

جدير بالذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 تنافست خلاله 4 أفلام، هي: فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد.

على جانب آخر يواصل النجم محمد إمام، خلال أيام تصوير فيلمه السينمائي الجديد "شمس الزناتي بعد فترة توقف ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي 2، إلى جانب محمد إمام، مجموعة من الفنانين، منهم، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

"شمس الزناتي" مأخوذ في الأصل من فيلم عالمي بعنوان "العظماء السبعة"، وجرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، منها نسخة أمريكية قديمة عام 1960 وأخرى في 2016.