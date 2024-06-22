التحقيق حول مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مطعم غرب الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع عامل بمنطقة البيطاش، غرب محافظة الإسكندرية، بعد أن تعرض للصعق الكهربائي أثناء تأدية عمله داخل أحد المطاعم، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بمصرع عامل

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة عامل عقب تعرضه للصعق الكهربائى أثناء العمل، بمطعم بدائرة القسم.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة المدعو محمود علي إبراهيم، 36 سنة، عامل، مقيم بمحافظة البحيرة، أثناء قيامه بأعمال نظافة بمطعم بمنطقة البيطاش العجمي حيث صعقه التيار ما أدى إلى وفاته، وتم نقله إلى المستشفى وتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.