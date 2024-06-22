السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"WE" تمنح عملاءها 5 دقائق مكالمات مجانية للسعودية لمدة 3 أيام

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات we

قررت الشركة المصرية للاتصالات منح كل عملائها في مصر 5 دقائق مكالمات مجانية كل يوم للسعودية، ابتداء من اليوم السبت 22 يونيو الساعة 12 ظهرا ولمدة 3 أيام.

WE تمنح عملائها 5 دقائق مكالمات مجانية للسعودية كل يوم 

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عبر صفحتها على فيسبوك، عن توفير 5 دقائق مكالمات مجانية يوميًا للسعودية، بهدف "الاطمئنان على أهلك وأحبائك في السعودية". سيبدأ هذا العرض اعتبارًا من يوم السبت 22 يونيو الساعة 12 ظهرًا ولمدة 3 أيام لجميع عملاء الموبايل.

ارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من العام الحالي (يناير - مارس 2024) إلى 17.5 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يعود هذا النمو إلى الزيادة المستمرة في إيرادات خدمات البيانات، التي ساهمت في زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وجاءت بعدها إيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية، التي أسهمت بنسب نمو قدرها 17% و11% على التوالي.

الشركة المصرية للاتصالات مصر السعودية الحجاج اطمن على أهلك دقائق مجانية

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