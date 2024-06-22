السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللقاءات القلق والتوتر يسود محيط لجان الدقهلية.. وأولياء الأمور: الثانوية بعبع البيوت

الثانوية العامة
الثانوية العامة

سادت حاله من القلق والتوتر بين أهالي طلاب الثانوية العامة في اللحظات الأخيرة قبل بدء امتحان اللغة العربية، وصاحب العديد من أولياء الأمور أبناءهم إلى لجان الامتحان لدعمهم النفسي والاطمئنان عليهم خلال تأدية الامتحان.

وقالت نسمة محمد والدة طالبة بالصف الثالث الثانوي، أنها تنتظر ابنتها أمام اللجنة حتى الانتهاء من أداء امتحانها في حالة من القلق والتوتر، نظرا لأهمية مادة اللغة العربية وصعوبتها بالنسبة للعديد من الطلاب.
وأضافت أن امتحانات الثانوية العامة هي "بعبع البيوت المصرية" فيجب الاستعداد لها جيدا.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

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عدد أسئلة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 

 

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة اللغة العربية وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2024

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