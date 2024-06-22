السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي، اليوم السبت 22 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، ويعود القطاع المصرفي للعمل غدًا، بعدما بدأ إجازة طويلة، امتدت إلى 9 أيام، منذ يوم 14 يونيو الجاري، تضمنت عطلة عيد الأضحى المبارك والعطلة الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث 

نعرض للقراء سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث بعد نجاح الإجراءات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي والأحد المقبل ويطرح المركزي المصري أذون خزانة بقيمة إجمالية 100 مليار جنيه، بعد عودة القطاع المصرفي للعمل عقب انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك، وسجلت عملة الريال السعودي نحو 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

 

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 22-6-2024

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وبلغ صرف  الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.64 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع

وقدر  الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.65جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.60 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وحقق سعر  الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

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مقابل الجنيه والدولار والليرة.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 يونيو بالبنوك

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بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.64 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

 

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