السجن 10 سنوات لعصابة السطو المسلح على محل ذهب بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب معاقبة 8 متهمين بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة مالك محل ذهب.



جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14759 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة، أن المتهمين هم كل من: «م. ع، 52 سنة، صاحب سوبر ماركت، م. ال، 42 سنة، طباخة، ع. ر، 27 سنة، سائق، ف. ر، 27 سنة سائق، و. م.، 29 سنة، سائق، ع. ش، 27 سنة، بائع، أ. م، 32 سنة، ع. ع 41 سنة»، سرقوا المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه «م. م.» مالك محل ذهب، كرهًا عنه، عن طريق استدراجه إلى مقصدهم، وما إن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثالث سلاحًا ناريًا في وجه فألقوا الرعب في نفسه وتمكنوا من شل إرادته وسرقته وانتحل المتهمون من الثالث حتى الثامن صفة أفراد شرطة.

وتبين أنه تم استدارج الضحية من قبل المتهمين وإيهامه بقدرتهم على استبدال العملات المحلية إلى عملة أجنبية، وما أن وصل إلى قبلتهم حتى قام المتهمون بسرقته كرهًا عنه، بأن ظهروا بمظهر أفراد شرطة، وأشهروا سلاحًا ناريًا في وجهه، وألقوا الرعب في نفسه وتمكنوا من الاستيلاء على أمواله وفروا هاربين.