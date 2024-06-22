السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق في مصرع طفل سقطت عليه عارضة ملعب كرة بكرداسة

جثة طفل - صورة أرشيفية
جثة طفل - صورة أرشيفية

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفل نتيجة سقوط عارضة مرمى ملعب كرة قدم عليه بمنطقة أبو رواش في كرداسة.

 الاستماع لأقوال أفراد الأسرة

وتستمع النيابة لأقوال أفراد أسرته، كما تم استجواب مسؤولي الملعب، لكشف ملابسات الحادث، وتحديد وجود إهمال من عدمه، كما أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، خلال اللعب بملعب كرة قدم، بمنطقة أبو رواش، سقطت عليه عارضة المرمى، مما أسفر عن مصرعه فى الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنقل طفل إلى المستشفى جثة هامدة نتيجة إصابته بجرح بالرأس في كرداسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة السجن المؤبد المرج قتل نيابة الجيزة مصرع طفل

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