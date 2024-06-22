السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم السبت 22-6-2024 في البنوك المصرية الآن

الدولار
الدولار

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذا ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت في عدد من البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر 

شهد سعر الدولار اليوم السبت 22 يونيو 2024 استقرارًا في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار السبت في البنوك المصرية 

ونتيجة لما سبق ذكره نستعرض آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.63 للبيع و47.77 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 22-6-2024 فى مصر

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • سجل سعر الدولار نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع
  • سعر اليورو 51.14 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.

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