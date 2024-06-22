قرار جديد من النيابة بشأن جثة شاب عثر عليها في 6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيقات حول العثور على جثة شاب ثلاثيني لا يحمل أوراق تدل على هويته متعفنة وبها آثار نهش كلاب وبجوارها سرنجة بها دماء بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة وانتدبت الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وطلبت التحريات حول الواقعة.

كما أمرت بالاستعلام عن هوية الجثة وفحص بلاغات التغيب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض فضاء بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص في عقده الثالث به آثار نهش كلاب في حالة تعفن وبجواره سرنجة بها آثار دماء، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة تحديد هوية الجثة وكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.