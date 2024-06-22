السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية: قطار الحرمين السريع يوفر الراحة والأمان لضيوف الرحمن

قطار الحرمين السريع
قطار الحرمين السريع

 أكد مدير العلاقات العامة بخطوط السكك الحديدية في السعودية (سار) خالد الفرحان، أن قطار الحرمين السريع يوفر أعلى معايير الراحة والأمان لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الفرحان- في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت- إن "قطار الحرمين السريع هو أحد أسرع 6 قطارات على مستوى العالم بسرعة تبلغ 300 كم/ ساعة، ويربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة عبر خط حديدي يبلغ طوله 453 كم، حيث يمر على 3 محطات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومطار الملك عبدالعزيز ومحطة جدة الرئيسية".

وأوضح أن "هذا القطار الكهربائي السريع صديق للبيئة (صفر انبعاثات كربونية) يتسع لنحو 417 راكبًا على درجتين سياحية ورجال أعمال، ويختصر الرحلة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في ساعتين و10 دقائق لسرعته الفائقة وطاقته الاستيعابية"، مشيرًا إلى أن "الخطوط السعودية استحدثت خدمة نقل الحقائب إلى مقار سكن الحجاج دون الحاجة إلى نقلها معهم من المطار".

مدير العلاقات العامة السكك الحديدية خالد الفرحان قطار الحرمين معايير الراحة والأمان ضيوف الرحمن طار الحرمين السريع خط حديدي

مواد متعلقة

هيئة العناية بشئون الحرمين: جهود مكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج

رئيس بعثة الحج يتفقد الحالة الصحية للحجاج المحجوزين بمستشفيات مكة المكرمة

محافظ أسوان يُعزى أُسر المتوفين خلال موسم الحج

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

عاجل| خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. اعرف التفاصيل

ضبط طالبة تغش إلكترونيًا فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

لدعمهم معنويًا.. "مع الطالب قبل الامتحان" مبادرة أطلقها مدرسو كوم حمادة بالبحيرة

توتر وترقب وصداقات جديدة.. حكايات من أمام لجان الثانوية بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس