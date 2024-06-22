السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين بمحافظة البحيرة

حادث سياراة نقل وميكروباص
حادث سياراة نقل وميكروباص - أرشيفية

أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق شبراخيت - القاهرة، ونقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخري نقل بطريق شبراخيت - القاهرة، ما نتج عنه إصابة 13 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

الانتقال إلى مكان وقوع وفحص الحادث

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة  كل من:- (ع.ع، 28 عاما)، (ف.ع، 4 سنوات)، (ا.ع، 53 عاما)، (ا.ع، 31 عاما)، (ح.م، 32 عاما)، (ر.ص، 21 عاما)، (هـ.ع، 45 عاما)، (ا.م، 5 سنوات)، (ا.خ، 32 عاما)، (م.ع، 19 عاما)، (ي.ع، 37 عاما)، (ع.ل، 28 عاما)، (م.ص، 32 عاما)، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم من خلال عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى شبراخيت المركزي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة أمس الجمعة إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى اثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل. 

اصابة ١٣ محافظ البحيرة دمنهور حادث تصادم كفر الدوار

مواد متعلقة

لدعمهم معنويًا.. "مع الطالب قبل الامتحان" مبادرة أطلقها مدرسو كوم حمادة بالبحيرة

توزيع لحوم 157 أضحية على 28 ألف أسرة فى البحيرة

إصابة 27 شخصًا فى حوادث متفرقة بمحافظة البحيرة

مصرع 3 وإصابة 10 إثر تصادم "ميكروباص" مع جرار زراعي بالبحيرة

مصرع شاب ووالده سقطا فى بيارة صرف صحى أثناء عملهما بالبحيرة

7100 مستفيد من لحوم 280 أضحية فى البحيرة

الآن.. تعرف على تنسيق مدارس الثانوي العام 2024 في محافظة البحيرة

ضحايا حادث سير.. تشييع 4 جثامين من أسرة واحدة فى البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. اعرف التفاصيل

المحكمة تلزم صالح جمعة بدفع 3 ملايين جنيه إلى طليقته

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس