إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين بمحافظة البحيرة

أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق شبراخيت - القاهرة، ونقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخري نقل بطريق شبراخيت - القاهرة، ما نتج عنه إصابة 13 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

الانتقال إلى مكان وقوع وفحص الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من:- (ع.ع، 28 عاما)، (ف.ع، 4 سنوات)، (ا.ع، 53 عاما)، (ا.ع، 31 عاما)، (ح.م، 32 عاما)، (ر.ص، 21 عاما)، (هـ.ع، 45 عاما)، (ا.م، 5 سنوات)، (ا.خ، 32 عاما)، (م.ع، 19 عاما)، (ي.ع، 37 عاما)، (ع.ل، 28 عاما)، (م.ص، 32 عاما)، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم من خلال عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى شبراخيت المركزي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة أمس الجمعة إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى اثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل.