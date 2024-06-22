السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية قبل صوم الرسل 2024

الانبا بضابا
الانبا بضابا

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الفعاليات قبيل بدئها صوم الرسل 2024، والذي تبدأ الإثنين المقبل بإقامة صلوات القداسات الإلهية.

إذ ترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالفكرية التابعة للإيبارشية، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح القمص أنطونيوس يوسف كاهن الكنيسة ذاتها.

وفي السياق ذاته، عمد نيافته ٣ أطفال بالكنيسة ودشن كرسي المذبح لخدمة الهيكل.

رسامة قمص بفرشوط

كما ترأس نيافة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، صلاة القداس الإلهي، صباح أمس، بكنيسة السيدة العذراء بفرشوط التابعة للإيبارشية، وشاركه في صلوات القداس نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت وعدد من آباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات المجاورة، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح القمص فليمون بولس الكاهن الكنيسة ذاتها.

كما صلى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة القداس الإلهى، في كنيسة السيدة العذراء بتوريل التابعة لإيبارشية، ودشن خلاله أربع أيقونات وهم أيقونة الصعود الإلهي، وأيقونة حلول الروح القدس، وأيقونة دخول السيد المسيح أرض مصر، وأيقونة دخول السيد المسيح أورشليم.

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من شعب الكنيسة.
 وتحتفل  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد 23 يونيو 2024، بعيد العنصرة، الذي يسبق صوم الرسل الذي يحل في 24 يونيو 2024.

عيد حلول الروح القدس وأحد الأعياد السيدية الكبرى

وعيد العنصرة وفقًا للأنبا بنيامين مطران المنوفية، هو عيد حلول الروح القدس، عيد الصعود وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى، وكان يرمز لعيد حلول الروح القدس، وكان يرمز له عيد الأسابيع أو عيد الحصاد، وأيضًا اليوبيل، عيد الخمسين.

ووفقًا لسفر أعمال الرسل "ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأت كل البيت، حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته".

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ا صوم الرسل 2024 صوم الرسل بإقامة صلوات القداسات الإلهية الأنبا فيلوباتير

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