السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة": تنفيذ 45 برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة وتأهيل 1490 صيدليا في 12 محافظة

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم دورات تدريبية لـ 1490 صيدلي من العاملين بمديريات الشئون الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، خلال العام الجاري في الفترة من 20 أبريل إلى 30 مايو، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الصيادلة الحكوميين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدورات استهدفت الصيادلة في محافظات "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والفيوم، والإسماعيلية، والشرقية، والمنصورة، والإسكندرية، والبحيرة"، بإجمالي 45 برنامجا تدريبيا، بالتعاون مع قطاع البحوث والتدريب بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة قطاعات ومديريات الصحة، والخبراء في مجال الرعاية الصيدلية.

تفاصيل البرامج التدريبية

وأوضح «عبدالغفار» أن البرامج التدريبية تضمن دورات فنية وإدارية، لكافة الصيادلة الحكوميين التابعين للوزارة، بهدف رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبية، وتعميم ممارسة الصيدلة الإكلينيكية في جميع المديريات والجهات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتنفيذ استراتيجية تطوير التخصصات العملية والممارسات التعليمية المُستحدثة، لمواكبة التطورات العالمية.

25 دورة للصيدلة الإكلينيكية و20 دورة للبرامج الرقابية

من جانبها، قالت الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن البرامج التدريبية تضمنت 25 دورة للصيدلة الإكلينيكية، و20 دورة للبرامج الرقابية، مستهدفة الأخطاء الدوائية والإحصاء الصيدلي، واليقظة الدوائية، واقتصاديات الدواء، والمعايير المصرية لاعتماد المستشفيات (معايير الصيدلة)، وإدارة المخازن، ومراكز المعلومات الدوائية وبرامج الصيدلة الإكلينيكية الخاصة بدور الصيدلي في الرعاية الحرجة، ورعاية المبتسرين والتغذية العلاجية والرعاية الأولية.

وزارة الصحة والسكان العاملين المستشفيات محافظات الجمهورية العام الجاري الدكتور حسام عبدالغفار الدورات استهدفت الصيادلة

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