السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستشار محمد شوقي يجري زيارة لمقر جامعة مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي

مقر جامعة مكتب النائب
مقر جامعة مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، زيارة لمقر جامعة مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن.

 و التقى بمديرَ الجامعة ماتسكيفيتش إيجور ميخائيلوفيتش، الذي اصطحبه في زيارة تفقدية للجامعة.

الاطلاع على كليات الجامعة وأقسامها وهيكلها الإداري وما تمنحه من درجات علمية لأعضاء النيابة العامة الروسية

وأطلع النائب العام ووفد النيابة العامة المرافق له، على كليات الجامعة وأقسامها وهيكلها الإداري وما تمنحه من درجات علمية لأعضاء النيابة العامة الروسية.

وقد تباحث النائب العام ومدير الجامعة في سبل تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة بين الجامعة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية والروسية.

النائب العام المستشار محمد شوقي مقر جامعة مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية موسكو التعاون القضائي

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