هل كان امتحان اللغة العربية مُناسبًا لمستوى طلاب الثانوية العامة؟.. معلمون يجيبون

أكد العديد من معلمي مادة اللغة العربية ورابطة معلمي اللغة العربية للثانوية العامة سهولة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، الذي أُجري اليوم السبت 22 يونيو، حيث اعتبروا مستواه مناسبًا للطالب المتوسط.

تفاصيل امتحان اللغة العربية

وتضمن الامتحان 55 سؤالًا، منها 51 سؤالًا اختيارًا من متعدد و 4 أسئلة مقالية، وتم تخصيص 85% من درجات الامتحان للأسئلة الاختيارية من متعدد، و15% للأسئلة المقالية، منها 6 درجات للتعبير، ومدة الامتحان 3 ساعات، من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

كل سبل الراحة

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحان في جو مناسب. وشدد الوزير على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة وربع صباحًا، وتوزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير، موضحًا أنه يعتد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مع الكتابة بالقلم الأزرق الجاف. ووجّه الوزير بمتابعة استراحات المعلمين واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير الراحة لهم، كما أكد استمرار تنفيذ المراجعات النهائية المجانية للطلاب.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، مع استخدام العصا الإلكترونية لتفتيشهم، موجهًا بتدوير العمال باستمرار داخل الإدارة التعليمية. وتفقد الوزير غرفة اللجنة الفنية لواضعي نماذج الإجابة للاطمئنان على مراجعتها قبل بدء عملية التصحيح.