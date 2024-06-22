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تنسيق التمريض 2024 في محافظة سوهاج.. ومميزاتها

تمريض
تمريض

تنسيق التمريض 2024 في محافظة سوهاج من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي حيث يرغب عدد كبير من الحاصلين على شهادة الإعدادية في معرفة الحد الأدني للقبول في مدارس التمريض للإلتحاق بها في العام الدراسي المقبل 2024-2025.

تنسيق التمريض 2024 في محافظة سوهاج

يترقب مئات الألاف من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي 2023-2024 تنسيق التمريض 2024 في محافظة سوهاج عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدني للقبول 233 درجة بسبب زيادة نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأكدت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج أنه سيجري إعلان تفاصيل الحد الأدني للقبول وموعد التقديم خلال الساعات المقبلة عقب استئناف حركة العمل في كافة المصالح والشركات والهيئات الحكومية عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى غدا الأحد الموافق 23 يونيو 2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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مميزات الالتحاق بمدارس التمريض 2024

تتميز الدراسة في مدارس التمريض بعدد من المميزات التي يجعل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية وأولياء أمورهم يرونها بديلا عن الثانوية العامة والتي تتلخص فيما يلي:-

  • الحصول على وظيفة فور التخرج من مدارس التمريض.
  • رسوم الالتحاق بمدارس التمريض المنخفضة في العام والتي لا تتجاوز الـ 200 جنيه.
  • ارتفاع تنسيق مدارس التمريض بحد أدني 260 درجة.
  • توفير تدريب خلال الاجازة الصيفية بالمستشفيات وهيئة التأمين الصحي.
  • إمكانية الالتحاق بالمعهد الفني للمتريض ثم كلية التمريض عقب التخرج من مدارس التمريض.
  • إمكانية الحصول على درجات عليا في الدراسة.
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