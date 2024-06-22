محافظ القاهرة: امتحانات الثانوية بدأت بموعدها دون شكاوى وتشديد على تطبيق الضوابط

تابع محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، استئناف طلاب الثانوية العامة بالقاهرة امتحاناتهم التي بدأت اليوم السبت بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن الامتحانات بدأت في موعدها دون شكاوى، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام بلغ 103 آلاف و872 طالبا وطالبة، موزعين على 256 لجنة، حيث يؤدي الامتحانات 34 ألفا و496 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و23 ألفا و885 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و36 ألفا و690 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، بإجمالي 95 ألفا و71 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 8 آلاف و801 طالب وطالبة من المدارس الدولية.

تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات

وأكد محافظ القاهرة أنه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

التشديد على مديرى المديريات التعليمية بتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش

وشدد على مديري المديريات التعليمية بتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش، حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، ودخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، سماعات سمارت).

تواجد المراوح بكل اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو

كما أكد محافظ القاهرة تواجد المراوح بكل اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مشددا على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي يتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

التشديد على التأكد من نظافة المحيط الخارجى للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية

وشدد محافظ القاهرة كذلك على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان، مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات، وتكرار ذلك بصفة دورية، مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين ومسار أوراق الأسئلة

ونوه محافظ القاهرة بأنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين، وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية، مع وجود زائرة صحية بكل لجنة، وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.