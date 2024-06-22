عضو بالشيوخ يثمن توجيهات الرئيس السيسى بتشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بخالص التعازي والمواساة لأسر الحجاج المصريين المتوفين أثناء أداء مناسك الحج، مثمنا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل خلية أزمة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وتسهيل إجراءات استلام جثامين المتوفين.

ملاحقة جميع شركات الحج الوهمية

وأكد "الجندي" أهمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، ومن ثم لم توفر لهم الخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة ملاحقة جميع شركات الحج الوهمية التي تلاعبت بأحلام البسطاء الراغبين في الحج، ودفعتهم للحج من خلال تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات، التي لا تؤهلهم لأداء فريضة الحج.

الالتزام بالأنظمة والقوانين

وطالب عضو مجلس الشيوخ بتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات، والتصدي لمن يقومون بعمليات السمسرة على المواطنين ثم يتركون هؤلاء الحجاج دون أي خدمات لوجستية، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من ضوابط لمنع تكرار هذه المخالفات في المستقبل.

وأوضح النائب حازم الجندي أن أداء فريضة الحج الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الجهات المسئولة عن تنسيق الحج في مصر، مستنكرا تعرض عدد كبير من الحجاج المصريين هذا العام ضحايا للشركات الوهمية وسماسرة الحج، وهو ما حرمهم من حقهم في الرعاية باعتبارهم حجاجا غير نظاميين.