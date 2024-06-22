السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز

"حجازى" يتابع امتحانات الثانوية العامة 2024 ويطمئن على سير امتحان اللغة العربية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

واصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، حيث تفقد سير امتحان مادة اللغة العربية.

تأمين وتسهيلات

وتأكد الوزير من تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووجه بتوفير كل سبل الراحة للطلاب والمعلمين، بما في ذلك توفير أماكن مناسبة للاستراحة، وأكد على دخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة وربع صباحًا، وشدد على توزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

كما أكد الوزير على التشديد على الطلاب أنه يعتد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، والحل بالقلم الأزرق الجاف.

ووجّه الدكتور رضا حجازي مديرى المديريات التعليمية باستمرار تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

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كما وجّه الوزير بالحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضًا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين دقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشدد الوزير أيضًا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياه يوميًا تفتيشًا دقيقًا، كما شدد الوزير على تدوير العمال باستمرار داخل الإدارة التعليمية.

كما حرص الوزير على تفقد غرفة اللجنة الفنية لواضعى نماذج الإجابة، للاطمئنان على مراجعتها قبل بدء عملية التصحيح.

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