السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن الأردنى يكشف تفاصيل قضية ضبط متفجرات داخل عمان

الأمن الأردني
الأمن الأردني

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، عن تمكن الأمن الأردني من فك خيوط قضية تحقيقية حول تخزين مواد متفجرة في  منطقة ماركا الجنوبية، ضمن حدود العاصمة عمان الشرقية. 

وحسب بيان الأمن العام، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أكدت المصادر أن "التحقيقات الأولية" تشير إلى قيام مجموعة بتخزين كميات من المواد المتفجرة في منزل يقع في المنطقة الجنوبية من ماركا، شرق العاصمة الأردنية عمّان، وأهم مرافقها هو مطار ماركا الدولي المخصص للأغراض العسكرية وبعض الاستعمالات المدنية، كما تضم منطقة ماركا (مخيم حطين) أو مخيم شلنر للاجئيين الفلسطينيين، ومحكمة أمن الدولة، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني.

وأوضح  بيان الأمن أن خبراء المتفجرات تعاملوا مع  المواد التي تم تفجيرها في الموقع، فيما أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.

وأعلنت المصادر عن أن  خبراء سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية تعاملوا مع تلك المواد وتم تفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك إجراءات عزل وإخلاء للمنطقة، لضمان السلامة العامة، مبيّنا أن القضية قيد التحقيق، وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء.

وطالبت مديرية الأمن العام في الأردن، الجميع بالابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنية لمتابعة عملها دون أي مؤثرات.

من جهتها، تطابقت أخبار وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مع  كشف مديرية الأمن العام، من أن الأجهزة الأمنيّة تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية.

وأضافت أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.

وبينت أن خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أي إصابات تذكر.

ودعت المديرية الجميع إلى الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّ مؤثّرات، مشيرة إلى أن القضية قيد التحقيق.

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