النيابة تحيل عاطلين متهمين بسرقة الدراجات الهوائية في المقطم للمحاكمة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، إحالة عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بارتكاب جرائم سرقة الدراجات الهوائية، لمحكمة الجنح.

البداية عندما تمكنت مباحث القاهرة، بتوجيهات اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"؛ بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الدراجات الهوائية.



واعترف المتهم بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم.



باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.