السبت 22 يونيو 2024
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حيل ذكية للتخلص من النمل خلال فصل الصيف.. اعرفيها

التخلص من النمل -
التخلص من النمل - تعبيرية

حيل ذكية للتخلص من النمل خلال فصل الصيف، مع حلول فصل الصيف، ترتفع درجات الحرارة وتزداد رطوبة الجو، مما يخلق بيئة مثالية لانتشار النمل في المنازل، ويعد النمل من الحشرات المزعجة التي تسبب الفوضى وتُفسد الطعام، ناهيك عن إمكانية نقلها للأمراض لذا، يبحث الكثيرون عن حلول فعّالة للتخلص من هذه الحشرات المزعجة دون الحاجة لاستخدام المبيدات الحشرية الضارة بالصحة والبيئة.

في هذا الموضوع، الدستور تقدم لكم بعض الحيل الذكية للتخلص من النمل خلال فصل الصيف.

التخلص من النمل

1. استخدام المواد الطبيعية للتخلص من النمل

  • الخل: من أكثر المواد الطبيعية فعالية في طرد النمل، امزج كوبًا من الماء مع نصف كوب من الخل الأبيض، ورشّ المزيج على مسارات النمل ومداخل المنازل.
  • الليمون: يُكره النمل رائحة الليمون الحامضة، قطّع شرائح من الليمون وضعها في أماكن تواجد النمل.
  • القرفة: من المواد المُضادة للنمل، رشّ مسحوق القرفة على مسارات النمل أو ضع أعواد القرفة في أماكن تواجدها.
  • الفلفل الحار: يُكره النمل الفلفل الحار، امزج ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار مع كوب من الماء، ورشّ المزيج على أماكن تواجد النمل.
  • الثوم: يُكره النمل رائحة الثوم، ضع فصوص الثوم المهروسة في أماكن تواجد النمل.
التخلص من النمل

2. سد الشقوق والثقوب

يُعدّ سدّ الشقوق والثقوب في الجدران والأرضيات من أهم خطوات التخلص من النمل، حيث تُعدّ هذه الطرق نقاط دخول النمل إلى المنازل. استخدم المعجون أو السيليكون لسدّ جميع الشقوق والثقوب.

3. تنظيف المنزل بانتظام

  1. احرص على تنظيف بقايا الطعام والانسكابات بشكل فوري.
  2. نظّف الأرضيات بانتظام باستخدام الماء والصابون.
  3. تخلص من القمامة بشكل منتظم.
  4. احفظ الطعام في عبوات محكمة الإغلاق.
التخلص من النمل

4. استخدام مصائد النمل

تتوفر في الأسواق العديد من أنواع مصائد النمل الفعّالة. اختر نوعًا مناسبًا لحجم مشكلة النمل في منزلك.

5. الاستعانة بشركة مكافحة الحشرات

في حال كانت مشكلة النمل كبيرة، يُنصح بالاستعانة بشركة مكافحة حشرات مُعتمدة.

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