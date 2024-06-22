السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

والدة طالبة بالثانوية العامة: أنتظر "حلم والدها" بعد عام من التعب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال جيهان الزفتاوي، ولي أمر تنتظر أمام لجنة مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، إن ابنتها مريم طارق تمتحن اللغة العربية للثانوية العامة، وتحلم أن تكون طبيبة، واليوم يحصدون نتيجة ما عملوا عليه خلال سنة كاملة، متسلحين بالتوكل على الله، والمذاكرة المنتظمة.

أضافت الزفتاوي، أن ابنتها كانت تذاكر بشكل منتظم وتوزع من جهدها على مدار العام والشهر واليوم، وبدورها كانت تذاكر معها في كثير من الأحيان وتسهر إلى جوارها، وحلمها الأول أن تحقق حلم والدها الراحل في الالتحاق بكلية الطب والتخصص في الأورام لمساعدة الناس على الحياة.

قوات الأمن تبعد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

وعلى الصعيد ذاته، أصرت قوات الأمن الموجودة لتأمين الامتحانات على إبعاد أولياء الأمور خارج السياج الأمني للجان، وجعلهم بعيدا عن اللجان بمسافة كافية وعدم الدخول لمنطقة اللجان حتى انتهاء اليوم، والحقاظ علي النظام الذي أعدته مديرية أمن الغربية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وتحت إشراف المحافظة.

وأنهت المحافظة استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي، وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، حيث يؤدى 40661 طالبًا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية في المواد الأساسية، والتي تبدأ اليوم باللغة العربية، داخل 113 لجنة على مستوى المحافظة، داخل الـ8 مدن والـ4 أحياء، تم تجهيزها وفرشها وتنظيف المقاعد وتزويدها بوسائل التهوية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

 جاهزية اللجان بالمدارس

وأكد محافظ الغربية أنه اطمئن على جاهزية اللجان بالمدارس بمختلف المراكز الثمانية والتي تشمل المدن الثمانية والأربعة أحياء، وأن المحافظة قد نسقت بين المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور تامر مدكور، مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، وجميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء.

أشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستكمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، مؤكدًا ضرورة تضافر كل الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

أولياء الأمور لجنة مدرسة عمرو بن العاص لجنة امتحانات الثانوية العامة

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