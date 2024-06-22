لمساعدتهم بفترة الامتحانات.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة

استعرض برنامج "هذا الصباح" المعروض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، عددًا من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع عودتهم للامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح علي النحو التالي:

- يغير الطالب من تفكيره تجاه الامتحانات بشكل إيجابي.

- يتبع طريقة تساعده على التذكر كالمراجعة.

- يجب على الطالب أن يضع جدولًا زمنيًا يساعد على مراجعة المنهج.

- تخصيص وقت للحصول على قسط من الراحة لبعض الوقت.

- ضرورة أن يضع الطالب ملصقًا به دروسه وميعاد الامتحانات.

- يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا خلال فترة الامتحانات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعون على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.