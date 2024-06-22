الثانوية العامة 2024.. السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الدقي والمهندسين

انطلق صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، أولى المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة 2024، وسط تواجد أمني مكثّف لضبط وتسهيل دخول وخروج الطلاب، وتأمين محيط اللجان من الداخل والخارج.

امتحانات الثانوية العامة

وحرص أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، على مؤازرة أبنائهم والتواجد أمام لجان الامتحانات، خاصة لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات، منذُ التاسعة صباحًا، مهللين بالتسابيح والأذكار وقراءة القرآن والدعوات للطلاب بالتوفيق.

وتصدرت السيدات المشهد، حيثُ افترشن الشوارع الجانبية المجاورة لمحيط لجنة امتحانات الثانوية العامة، في انتظار خروج الطلاب بعد انتهاء مادة اللغة العربية في الثانية عشرة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.