شئون الأسرى: الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسرى ضد الفلسطينيين فى غزة

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى، إن الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف فارس، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال لا يقدم أي توضيحات بشأن الأسرى الفلسطينيين.

الاحتلال يصدر أحكامًا جائرة ضد الفلسطينيين

ونوه رئيس هيئة شئون الأسرى بأن الاحتلال يصدر أحكامًا جائرة ضد الفلسطينيين، لافتًا إلى أن الاحتلال اعتقل نحو 9500 فلسطيني من الضفة منذ السابع من أكتوبر.

وتابع: يوجد في سجون الاحتلال ما بين 11 و13 ألف أسير فلسطيني.