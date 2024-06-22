"الشئون الصحية بمكة المكرمة": انتشار مكثف للفرق الميدانية للتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى

أكد مدير الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير، انتشار الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة السعودية بشكل مكثف في كل المواقع التي يوجد بها ضيوف الرحمن، للتعامل مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

المستشفيات مستعدة لاستقبال حالات الضربات الحرارية والإجهاد الحراري

وقال مطير، في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية: "إن المستشفيات مستعدة لاستقبال حالات الضربات الحرارية والإجهاد الحراري، وقد استقبل مستشفى أجياد بمكة المكرمة بعض الحالات وتعامل معهم بشكل مميز وفق البروتوكول، وتم خروجهم عقب تحسن حالاتهم الصحية".

وزارة الصحة السعودية أصدرت إرشادات لزوار المسجد الحرام للوقاية من خطورة التعرض للشمس

وأشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أصدرت إرشادات لزوار المسجد الحرام للوقاية من خطورة التعرض للشمس، منها الإكثار من شرب السوائل واستخدام المظلة الشمسية والصلاة في الأماكن المظللة.

بينما قد أكد مدير عام الخدمات في هيئة العناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحمد الجهني، أن الهيئة كثفت جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم فريضة الحج، وتمت تهيئة جميع الخدمات لهم من خلال منظومة خدمات متكاملة بأعلى معايير الجودة.

جهود مكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن

وقال الجهني، في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت: "إن الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للشئون الخدمية، وكل الإدارات التابعة لها، قامت بتهيئة جميع الخدمات لضيوف الرحمن من خلال منظومة خدمات متكاملة بأعلى معايير الجودة، تشمل أنظمة التبريد والتكييف لتلطيف الأجواء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والأنظمة الصوتية والمرئية، بالإضافة لأنظمة أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي، أيضًا الخدمات التي تناسب كل الفئات العمرية وذوي الإعاقة بشأن تفعيل العربات الكهربائية للطواف والسعي بسطح المسجد الحرام وتهيئة دورات المياه".

وأكد نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، لافتًا إلى أنه نظرًا لارتفاع درجات الحرارة تم وضع خطة لتكثيف توزيع مياه زمزم على كل الزوار بالمسجد النبوي.